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Spor

İrfan Buz: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
İrfan Buz: Fenerbahçe'yi yenebilirdik
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Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Buz, "Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık" dedi.

İrfan Buz, ayrıca, "Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi. Bizim için önemli 1 puan. 3 tane daha maçımız var. 2 tane de oynanmış sayılacak maçımız var. Doğruları yapıp mücadele ettiğimiz sürece ligde kalabileceğimizi söyleyebiliriz." sözlerini sarf etti.

"ŞİMDİ HEDEF TRABZONSPOR MAÇI"

Ligde kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan aldıklarını ifade eden İrfan Buz, aldıkları puanın ilerisi için kendisine ümit verdiğini söyledi.

İrfan Buz, basın toplantısında ise şöyle konuştu:

"Gerçekten çok önemli olan müsabakaya çıktık. Bir taraftan şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, diğer tarafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor vardı. Ancak uzun zamandır kazanamayan Giresunspor'da doğru şeyleri yaptığınız zaman, taktiksel analizler sonrası rakibinize karşı nasıl oynamanız gerektiğini oyuncularınızla paylaşınca müthiş bir mücadele örneği ortaya çıkıyor. Oyuncularımızı tebrik ederim, çok önemli 1 puan aldık. Taraftarımıza da teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadılar. Bu 1 puan bize ilerisi için umut verdi, önümüzü açtı. Takımımızı tebrik ediyorum çok çok önemli bir puan aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi Trabzonspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Yarın bunun hazırlıklarına başlayacağız."

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