İrfan Buz: Gaziantep FK maçında hedef 3 puan

DHA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:42 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:42

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligin 2'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı. Sarı- siyahlı ekip, ligin 3'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Göztepe maçında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini sürdürürken, savunma oyuncusu Karim Hafez ise 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

"OYUN VE PUANLAR ÇOK ÖNEMLİ"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, sezonun başında olduklarını hatırlatarak, "Göztepe karşılaşması, 2'nci müsabakamızdı. Takımlar açısından sistem, transferler ve takım içerisindeki uyum söz konusu. Çünkü hazırlık dönemi çok önemli ama lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden oyun ve puanlar çok önemli. O yüzden 3 puanla döndüğümüz için çok mutlu olduk" diye konuştu.

"FARKLI SİSTEMLER OYUNLARI ZENGİNLEŞTİRİR"

Bir takımın repertuvarında farklı sistemler olursa o zaman oyunlarının çok daha zenginleşeceğini kaydeden Buz, "İllaki yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuvarın içerisinde 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1 gibi sistemler eklemek önemli. Böyle oynadığınızda, bu durum oyuncunuza ve oyununuza bağlı. Geçen sene son müsabakalarımızda, özellikle Rize'de kazandığımızda 3'lü oynadık. Birkaç tane müsabakamız daha vardı. Bir takımın repertuvarında 3'lü, 4'lü ve 5'li sistem varsa biz bunun bir takımı gelişimi açısından kuvvetli kıldığını, çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU TRANSFERLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Transferleri değerlendiren İrfan Buz, "19 yaşında Jospin kardeşimiz var geçen sene altyapıdan gelen. Yabancı arkadaşlarımız var. İlk müsabakada altyapıdan 4 tane 19 yaşında oyuncumuz oynadı. Yomraspor'dan Mert Miraç oynadı. Tabi burada gençlere de şans veriyoruz. Yönetimimizle istişare içerisinde, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Gönül ister futbolcunun en kısa zamanda gelmesini.

Doğru transferleri yapmamız gerekiyor. Geriye baktığımızda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda gördük, özellikle geçen sene transfer sıkıntıları oldu. Bunları yapmamak için doğru transferler yapmak için, doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler ortaya çıkıyor. Biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli. O yüzden kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirip, gelen transferle birlikte gücümüze güç katalım" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep FK müsabakasını değerlendiren Buz, "Biz içeride oynuyoruz, konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygı değer bir rakip. Biz kendi sahamızda oynuyoruz, burada konsantre olup, rakibimizi iyi analiz edip ve kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz" dedi.