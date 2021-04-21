İrfan Buz: Hayal kırıklığı yaşadık

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:36 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:36

İrfan Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli müsabakaya çıktık. Burada 3 puan almak istedik. Hiç olmazsa 1 puan bizim için iyi olacaktı." dedi.

"Beraberlik görünen bir müsabakada ilk 15-20 dakikada biz daha iyi oyundaydık." diyen deneyimli teknik adam, "Pozisyonumuz da vardı, Kubilay'ın çok iyi pozisyonu vardı. Kendi ataklarımızı daha olgunlaştırmış olabilseydik, golü bulabilseydik biz kazanacaktık. İki takım da iyi mücadele verirken Obertan'ın sırtı dönükken 20 metreden o golü atması Erzurumspor açısından önemliydi." ifadelerini kullandı.

Buz, golü yedikten sonra hayal kırıklığı yaşandığını dile getirerek, şunlar kaydetti:

"Maalesef 90+6'da golü yediğimiz zaman, o mücadeleden sonra hayal kırıklığı oluyor. Önümüzde pazar günü Ankaragücü müsabakası var ona konsantre olmamız gerekiyor. Bu müsabakayı hemen kapatacağız önümüze bakacağız. Yolumuza devam etmek durumundayız. Hasta olan arkadaşlarımız var alternatif olarak geri dönecekler. Özellikle kendi savunmamızla ilgili oyun içerisinde de değişiklikler yapmak durumundaydık. Aslında savunmamız çok iyi gidiyordu son haftalarda. Wallace müsabakadan önce maalesef sakatlandı. Semih oyuna girdi, o da sakatlandı. Değişiklikler yapmak durumundaydık. Semih'in kontrolden geçmesi gerekiyor. Orada bir çarpışma sonucu kafasında bir sıkıntı oldu umarım bir önemli bir şey yoktur."