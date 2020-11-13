İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6688
  • EURO
    9,0767
  • ALTIN
    465.757
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Buz: Kasımpaşa'yla hedef Avrupa kupaları
Spor

İrfan Buz: Kasımpaşa'yla hedef Avrupa kupaları

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü İrfan Buz imza sonrası açıklamalarda bulundu. Buz, 'İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

IHA13 Kasım 2020 Cuma 18:11 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 18:11
ABONE OL

Kasımpaşa’nın yeni Teknik Direktörü İrfan Buz, imzalanan sözleşme sonrası açıklamalarda bulundu. 

Çok önemli bir kulübe geldiğini vurgulayan Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100. yılını yaşayan Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim. Buradaki mevcut kadro çok iyi, karakterli ve kaliteli. Bu oyuncu grubu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimal performansı elde edebilmek için buradayız. 

İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin en önemli kulüplerinden ve kurumsal yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve duruşu ile kendisini gösteren bir kulüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma imkanı ve güveni veren Yönetim Kuruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak maksimum seviyede gelişmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.