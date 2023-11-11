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Spor

İrfan Buz: Mücadelemizi vereceğiz

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
İrfan Buz: Mücadelemizi vereceğiz
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

11 Nisan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Buz, karşılaşmaya 3 puan kazanmak için çıktıklarını maalesef istedikleri puanı alamadıklarını belirtti.

Takımının oyuna iyi başladığını söyleyen Buz, "İyi başladık pozisyonlarımız oldu, müsabakada çok kötü talihsiz bir gol yedik. O golün akabinde müsabakayı çevirmek isterdik bütün denemelerimizi yaptık. Onu söyleyebiliriz. Maalesef işte gereken golü veyahut golleri bulamadık mağlup olduk. Bizim açımızdan tabii ki hem rakibimize karşı mağlup olmak kötü oldu. Ancak bu mücadelenin içerisinde tabii ki bizim takımımız olduğu zaman bunun devamında daha çok çalışıp doğruları yapıp önümüzdeki beş müsabaka içerisinde en fazla puan çıkarma açısından mücadelemizi vereceğiz." dedi.

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