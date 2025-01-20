İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5746
  • EURO
    36,6058
  • ALTIN
    3090.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Eğribayat: Adana Demir'e Allah yardım etsin
Spor

İrfan Can Eğribayat: Adana Demir'e Allah yardım etsin

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Adana Demir'e Allah yardım etsin
ABONE OL

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti." dedi.

İrfan Can ayrıca, "İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.