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Spor

İrfan Can Eğribayat: Bize bu yolda geri dönüş yok

Fenerbahçe'de, Rangers maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 14:52 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Bize bu yolda geri dönüş yok
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenirken rövanş maçında İrfan Can Eğribayat sergilediği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

26 yaşındaki kaleci, Rangers maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İrfan Can Eğribayat paylaşımında, "Göğsümde taşıdığım armadan ve sahada her şeyini veren bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok istedik, çok mücadele ettik, olmadı. Sizlerin de desteğiyle bu takımın büyük şeyler başaracağına inancım tam. Bize bu yolda geri dönüş yok." ifadelerini kullandı.

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