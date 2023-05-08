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Spor

İrfan Can Eğribayat: Camia olarak bunu unutmayacağız

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Camia olarak bunu unutmayacağız
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Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

İrfan Can, "Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Maçtan sonra yaşananları herkes gördü. Çok üzüldük. Onlar İstanbul'a gelince biz misafirperver olarak karşılıyoruz. Saçma müzikler açılıyor. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var, bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor. Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız. Bundan sonra biz buna göre davranacağız." diye konuştu.

İrfan Can ayrıca, "Ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" sözlerini sarf etti.

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