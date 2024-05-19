İrfan Can Eğribayat: Galatasaray'a burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Ufak da olsa şampiyonluk şansımız var. Saha içinde ve saha dışında maruz kaldığımız olayları Türkiye gördü. Burada kazanmak ve evimize öyle dönmek istiyoruz. Onlara burada şampiyonluk yaşatmak istemiyoruz." dedi.

İrfan Can Eğribayat ayrıca, "93 puan topladık ama ikinci sıradayız! Bu da işte saha içinde saha dışı olayların nasıl gerçekleştiğini göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.