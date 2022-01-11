İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8353
  • EURO
    15,685
  • ALTIN
    802.196
  • BIST100
    2053.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a gidecek mi? Göztepe'den açıklama geldi
Spor

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a gidecek mi? Göztepe'den açıklama geldi

Göztepe'de, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti.

DHA11 Ocak 2022 Salı 16:21 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:21
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken takımdaki mevcut futbolcuların adının diğer kulüplerle anılmasıyla ilgili olarak yönetimden açıklama geldi.

Özellikle kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti. Sönmez, mevcut kadroyu yapacakları transferlerle güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.