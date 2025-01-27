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Spor

İrfan Can Eğribayat kendisine gelen kötü mesajları paylaştı

Fenerbahçe'nin genç kaleci İrfan Can Eğribayat, kendisine ve vefat eden bebeğine gelen mesajları paylaştı.

27 Ocak 2025 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat kendisine gelen kötü mesajları paylaştı
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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki file bekçisi, Göztepe ile oynanan maçın ardından, "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." yanıtını verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, mesajı paylaşmasının ardından İrfan Can'a destek verdi.

İrfan Can Eğribayat'ın paylaşımı şu şekilde:

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