İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4393
  • EURO
    38,0323
  • ALTIN
    3375.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Eğribayat: Mourinho bana güveniyor
Spor

İrfan Can Eğribayat: Mourinho bana güveniyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Mourinho bana güveniyor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO BANA GÜVENİYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Eğribayat, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her oynadığım maçta elimden geleni yapıyorum. Hocalarım fırsat verirse devam edip oynuyorum, vermezse bekliyorum. İyi bir ivme yakaladım çok şükür. Hocamız da bana güveniyor, güvenini hissettiriyor sağ olsun. Devam edeceğiz. Livakovic döndü ama artık hocanın kararı. Sadece kalede değil her mevkide ciddi rekabet var. 3 kulvarda da şansımız var, devam edeceğiz. Bu maç çeyrek finali evimizde oynamak açısından önemliydi. Deplasmana gitmeyeceğiz, kendi taraftarımızla oynayacağız. Takım olarak iyi mücadele ettik, ileride usta ayaklar iyi bitirdi. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"RAHMETLİ BABAMI GURURLANDIRMAK İÇİN..."

Volkan Demirel'in 'Fenerbahçe'de birinci kaleci olur' sözleri üzerine ise İrfan, "Öncelikle kulübümüzün efsane kaptanı Volkan Ağabey'e teşekkür ederim. Babalarımızı yakın zamanda kaybettik. Birbirimizi aradık, teselli verdik, kolay bir dönem değildi. Güzel konuşmalarımız oldu. Bana böyle devam et dedi. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem taraftarlarımızı hem rahmetli babamı gururlandırmak için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM HOCALARIMIZIN KARARI"

Son olarak 26 yaşındaki kaleci, "Milli Takım hocalarımızın kararı. Ben sahada elimden geleni yapıyorum. Oynamaya devam ettiğim sürece beni de değerlendirmek isterler inşallah." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.