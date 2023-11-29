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Spor

İrfan Can Eğribayat: Onun da sırası gelecek

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi H Grubu'nda konuk olunacak Nordsjaelland maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Onun da sırası gelecek
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Nordsjaelland maçı öncesi açıklama yaptı.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim." dedi.

İrfan Can Eğribayat, "Hava İstanbul'da da soğuktu. Burada da -5 falan. Soğuk bizi etkilemez. İnşallah kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.

Zemin ile ilgili değerlendirme yapan Eğribayat, "Zemin kaleciler için de çok önemli. Hocamız ile zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, biraz daha yumuşaklık vermişler. Atladığımızda bir yerlerimiz ağrıyacak ama sorun değil. Takım için elimizden geleni yapacağız ve iyi oyunla kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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