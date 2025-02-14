İrfan Can Eğribayat: Rehavete kapılmamamız lazım

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Mücadeleyi değerlendiren Eğribayat, "Rakibimiz, oyunun her şeklini oynayabilen bir takım. Bunlara çalışmıştık. Bunları güzel bir şekilde uyguladık. Rakibe net bir fırsat vermedik. Ben de elimden geleni yapıyorum. Güzel bir skor aldık ama rehavete kapılmamamız lazım. Avrupa'daki takımlar bırakmıyor. O yüzden yine iyi bir şekilde çalışıp, analiz edip güzel bir şekilde hazırlanacağız. Ligde 3 gün sonra Kasımpaşa maçı var. O da önemli bizim için. Taraftarımız yine muhteşemdi. Teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçına da bekliyoruz. İnşallah hava da güzel olur. O maçı da kazanıp, sonra Avrupa'da tur atlayıp sonra derbiye hazırlanacağız." dedi.

"KALECİLİK BİRAZ RİTİM İŞİ"

26 yaşındaki eldiven ayrıca "Daha önce de söyledim, uzun bir süre oynamadıktan sonra oynayınca özellikle kaleciler için çok zor. Kalecilik biraz ritim işi. Oynamadığında bunları yapmakta zorlanıyorsun. Arka arkaya oynayınca bunlar oturmaya başladı. Kendine güvenen bir insanım. Taraftarımız da bana destek veriyor. Her zaman kalemi gole kapatmaya, güzel kurtarışlar yapmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.