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Spor

İrfan Can Eğribayat'a 1.2 milyon avroluk teklif

Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

IHA28 Haziran 2022 Salı 10:51 - Güncelleme:
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Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, kadro planlamasında düşünülmeyen 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig'den birkaç kulüp nabız yoklamıştı. Genç file bekçisi için son olarak Adana Demirspor, İzmir temsilcisinin kapısını çaldı. Mavi-lacivertlilerin, Göztepe'ye 1.2 milyon avro bonservis bedeli teklifte bulunduğu, İrfan Can'a da 3 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.

Futbola Adanaspor altyapısında başlayan ve profesyonel olan İrfan Can Eğribayat'ın teklifi sıcak karşıladığı öğrenildi. Pürüz çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında 2-0 biten Alanyaspor mücadelesinde bitiş düdüğünün ardından Göztepe taraftarı ile tartışmaya giren İrfan Can Eğribayat, takımda kadro dışı bırakılmış ve kulüple bağlarını koparmıştı.

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