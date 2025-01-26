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Spor

İrfan Can Eğribayat'tan dikkat çeken sözler: Benim için yoklar

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından eski takımı hakkında çarpıcı ifadelere imza attı.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 23:57 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat'tan dikkat çeken sözler: Benim için yoklar
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Beş gole sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

"BENİM İÇİN GÖZTEPE YOK"

Maç sonunda İrfan Can Eğribayat, kendisine sorulan "Eski takımın Göztepe'ye karşı oynadın ne hissediyorsun" sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" dedi.

NE DEMİŞTİ?

İrfan Can geçtiğimiz günlerde ise; "Kendi performansım hakkında, ben elimden geleni yapıyorum. Kaleci için oynamamak zordur, geçen mart ayından beri oynamıyorum. Yazın da yaşadığım bir kayıp sebebiyle kampı kaçırdım. Fenerbahçe, Göztepe'de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımız bana çok destek oluyorlar, ben de onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan görecekler. Pazar günü önemli bir maçımız var, o maçta da onların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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