19 Eylül 2025 Cuma
  • İrfan Can Eğribayat'tan ''özür'' paylaşımı
Spor

İrfan Can Eğribayat'tan ''özür'' paylaşımı

Fenerbahçe'de Alanyaspor ile oynanan maçın son dakikalarında hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından özür paylaşımı paylaştı.

18 Eylül 2025 Perşembe 23:22
İrfan Can Eğribayat'tan ''özür'' paylaşımı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, bir özür mesajı paylaştı.

İrfan Can, açıklamasında, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat'ın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçe camiası;

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız."

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

