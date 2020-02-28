İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2067
  • EURO
    6,8301
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    110418
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can: 'Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'
Spor

İrfan Can: 'Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'

28 Şubat 2020 Cuma00:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:45

Başakşehir'in Sporting'in 3-1'in rövanşında 4-1 yenerek elediği maçın ardından İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İdlib'teki şehitlerimize rahmet dileyen İrfan Can, "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, bir nebze sevindirmek güzel ülkemizi" dedi.

Maçı değerlendiren milli oyuncu, "Çok istekli başladık, takım olarak çok inandık ve iyi oynadık. 4-1, ilk maçı 3-1 kaybettikten sonra kolay değil, inşallah diğer turları da geçmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen İrfan Can, "Kim atarsa atsın, önemli olan kazanmamız. Bugün Aleksic, Edin ön plana çıktı, çok iyi oynadılar, çok iyi goller attılar. Aleksic frikik ustası. İnşallah ilerleyen turlarda da galip geliriz her maçta, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil

Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.