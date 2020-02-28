İrfan Can: 'Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'

28 Şubat 2020 Cuma00:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:45

Başakşehir'in Sporting'in 3-1'in rövanşında 4-1 yenerek elediği maçın ardından İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İdlib'teki şehitlerimize rahmet dileyen İrfan Can, "Şehit haberleri aldık, Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzücü, bir nebze sevindirmek güzel ülkemizi" dedi.

Maçı değerlendiren milli oyuncu, "Çok istekli başladık, takım olarak çok inandık ve iyi oynadık. 4-1, ilk maçı 3-1 kaybettikten sonra kolay değil, inşallah diğer turları da geçmeyi başarırız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen İrfan Can, "Kim atarsa atsın, önemli olan kazanmamız. Bugün Aleksic, Edin ön plana çıktı, çok iyi oynadılar, çok iyi goller attılar. Aleksic frikik ustası. İnşallah ilerleyen turlarda da galip geliriz her maçta, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.