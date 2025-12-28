İSTANBUL 7°C / 0°C
28 Aralık 2025 Pazar
Spor

İrfan Can için teklifler gelmişti! Fenerbahçe rotayı Mert Günok'a çevirdi

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alırken 1,2 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertliler, kaleci transferinde bir yandan da Mert Günok ile görüşmelerini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Tarık Çetin'in arkasında üçüncü kaleci olmasına rağmen İrfan Can Eğribayat için transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için daha önce ödediği 1,2 milyon euroluk bonservis bedelini talep ediyor.

Polonya ekipleri Lech Poznan ve Legia Varşova'nın bu rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, kaleci transferinde bir diğer önemli adımı Mert Günok için atmaya hazırlanıyor.

Deneyimli eldivenle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli ekip, Mert Günok'un Samsunspor'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

