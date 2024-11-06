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  • İrfan Can Kahveci 3 hafta yok! Hedef Beşiktaş derbisi
Spor

İrfan Can Kahveci 3 hafta yok! Hedef Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci oyuna sonradan girdiği Trabzonspor maçında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Başarılı oyuncunun Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam6 Kasım 2024 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci 3 hafta yok! Hedef Beşiktaş derbisi
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı oynanan maçta, İrfan Can Kahveci 65. dakikada oyuna dahil olmuş ve yalnızca 10 dakika sonra Edin Dzeko'nun golünde asist yaparak skora katkı sağlamıştı. Ancak mücadele sırasında sakatlanan Kahveci'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yapılan MR incelemelerinde, 29 yaşındaki futbolcunun sol adale bölgesinde yırtık tespit edildiği ve bu nedenle en az 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

İrfan Can Kahveci'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar ile Süper Lig'deki Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, yıldız oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli futbolcunun 7 Aralık'taki Beşiktaş derbisine yetişmesi için tedavi sürecinin titizlikle sürdüğü bildirildi. Bu süreçte, futbolcunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi adına teknik heyet özel bir tedavi programı uygulayacak.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

F. Bahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... 29 yaşındaki oyuncunun SarıLacivertliler'le olan sözleşmesi, 2025 yılının haziran ayında sona erecek. İrfan Can, bu sezon oynadığı 15 maçta toplam 553 dakika görev aldı. Deneyimli futbolcu, bu süre zarfında 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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