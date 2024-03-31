İrfan Can Kahveci bu sezon bir başka

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ki performansıyla dikkat çekiyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Sağ kanatta görev yapan İrfan Can, ön alan baskısı ve hücumdaki etkinliğiyle göz dolduruyor. Bu sezon sarı lacivertli formayla 39 maça çıkan milli futbolcu; 14 kez fileleri havalandırırken, 9 da asist yaptı.

İSTİKRAR YAKALADI

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 42 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Önceki sezonlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen İrfan Can, form düzeyinde istikrarı yakaladı.

EN ÇOK ŞANS BULAN İSİM

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle formunu yükselten milli oyuncu, tecrübeli teknik direktörün en çok şans verdiği isimler arasında yer aldı.

Ligde maç başına ortalama 4 top çalan İrfan Can Kahveci, yüzde 80 pas isabet oranıyla oynuyor.