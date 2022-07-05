İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,9456
  • EURO
    17,422
  • ALTIN
    962.209
  • BIST100
    2371.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Can Kahveci depremi! Biletini kestiler
Spor

İrfan Can Kahveci depremi! Biletini kestiler

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynadığı hazırlık maçında gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde etkisiz bir performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci'ye taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Temmuz 2022 Salı 20:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında İrfan Can Kahveci, eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada başarısız bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

İRFAN CAN KAHVECİ, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yeni sezona yeni teknik direktör Jorge Jesus ile başlangıç yapan Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, kötü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN KARNESİ

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçta forma giyerken 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar performansından memnun kalmadıkları İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.