İrfan Can Kahveci depremi! Biletini kestiler

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile karşılaştığı hazırlık maçında İrfan Can Kahveci, eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada başarısız bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

İRFAN CAN KAHVECİ, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yeni sezona yeni teknik direktör Jorge Jesus ile başlangıç yapan Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, kötü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN KARNESİ

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçta forma giyerken 4 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

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Sosyal medyada birçok sarı-lacivertli taraftar performansından memnun kalmadıkları İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: