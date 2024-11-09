İrfan Can Kahveci, 2021'de yıldızının parladığı Başekşehir'den, 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli yıldız, İspanyol ekibinin radarına girdi.

İrfan Can Kahveci'nin kontratının sezon sonunda sona ermesini fırsat bilen kulüpler, sarı lacivertli takıma bonservis tutarı ödememek için İrfan Can Kahveci ile temasa geçti.

SEVİLLA İRFAN İÇİN DEVREYE GİRDİ

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için harekete geçti. İspanyol basınında çıkan habere göre Sevilla'nın İrfan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİP VAR

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ancak İrfan'ın Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı. Bu maçlarda 553 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.