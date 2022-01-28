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Spor

İrfan Can Kahveci gerginliği! Çok sert tepki gösterdi...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci'nin son dönemdeki düşük performansı nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar tepki gösteriyor. Son yaşanan gerginlikte İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci sosyal medyadan gelen bir yoruma sert cevap verdi.

28 Ocak 2022 Cuma 10:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:46
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Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmış ve rakibi Galatasaray'a transferde önemli bir çalım atmıştı. Ancak İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Taraftarlardan da zaman zaman tepki alan İrfan Can Kahveci'nin son yaşanan olayında eşi adeta patladı. Milli futbolcunun eşi Gözde Kahveci sosyal medyadan gelen bir yoruma sert cevap verdi.

İşte o paylaşım:

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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