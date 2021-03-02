02 Mart 2021 Salı 13:09 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 13:34

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen yıldız futbolcu sarı lacivertli takıma transfer süreci ve Avrupa liglerinde forma giyme isteğiyle ilgili gündem yaratacak sözler sarf etti.

İşte İrfan Can'ın açıklamaları:

"YAKINLARIM HANGİ TAKIMI TUTTUĞUMU BİLİR"

"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Zaten 2-3 yıldır Fenerbahçe'yle adım geçiyor. Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir. Bunu buraya geldiğim için de söylemiyorum, en yakın arkadaşlarım da bilir tuttuğum takımı. Burada olduğum için mutluyum."

"MESUZ ÖZİL İDOLLERİMDEN BİRİSİ"

"Mesut Özil dünyanın en iyi futbolcularından biri. Mesut ağabey idollerimden biriydı. Ondan ne kaparsam kardır. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Onu da Mesut ağabey sayesinde yapabilirim."

"EMRE AĞABEY GELİŞİMİME KATKI SAĞLADI"

"Emre ağabey benim gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi. Burada yine yardımcı olacak insanlardan biri."

"TRANSFER SÜRECİMDE AÇIKLAMA YAPMADIM"

"Transfer sürecinde hiçbir zaman açıklama yapmadım. Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum. Göksel Başkan ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi vardır. En iyi kararı vermeye çalıştık. Kulübün menfaatleri ve benim isteğim doğrultusunda en iyisine karar verdik ve sonuçta da Fenerbahçe'ye geldim.

"ORTA SAHADA KALİTELİ İSİMLER VAR"

"Bizim takımımızda her bölgede çok iyi oyuncular var. Nerede olursam olayım orada en iyisini vermek istiyorum. Orta sahadaki herkes kaliteli isimler. Ben de elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım."

"HAYALİMDEKİ TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK GÜZEL OLACAK"

"İki sene üst üste şampiyonluk yaşamak isterim. Bu benim için büyük bir gurur olur. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel olacaktır."

"OYNAMAYA HAZIRIM"

"Fenerbahçe formasını giydiğim sürece benim için mevkiinin bir önemi yok. Yeter ki o efsane çubuklu formamızı giyeyim. Şu an hazırım. Hocamız şans verirse bu hafta sahada olabilirim."

"FENERBAHÇE'Yİ DIŞARIDAN KARIŞTIRMAK İSTEYENLER OLABİLİR"

"Dışarıdan her şeyi gözlemledim. Galibiyet ve yenilgiler her takımda olur. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bu büyük camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de olabilir. Bu algılara kapılmamalıyız. Biz iyi bir aileyiz. Trabzonspor maçında iyi mücadele ettik. Bu mücadele devam ederse mutlu sona ulaşırız. "

"LA LİGA BANA DAHA UYGUN"

"İspanya Ligi'ni daha uygun buluyorum kendime, tabii ki başka ligler de olabilir. Giderken de tabii ki Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda giderim."

"GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN FENERBAHÇE'YE GELSEYDİM ZORLUK ÇEKERDİM"

"Gençlerbirliği'nden iyi ki Başakşehir'e gitmişim. Kendimi geliştirmem lazımdı çünkü. O zaman Fenerbahçe'ye gitseydim benim için daha zor olabilirdi, beklenen katkıyı veremeyebilirdim. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım, milli takıma seçildim ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydim."