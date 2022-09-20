İrfan Can Kahveci: Hedefimiz gol yemeden 6 puan almak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler basın mensuplarına konuştu. İrfan Can Kahveci, uzun bir aradan sonra yeniden milli takımda bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burayı çok özlemişim. İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici" dedi.

Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan İrfan Can, "Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favori takımım her zaman Türkiye" derken, maçlarda daha çok sorumluluk almasıyla ilgili de, "Fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi maçlara verebiliyorum. Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah sonrası benim için iyi olur ve daha çok denerim her şeyi saha içinde" cümlelerine yer verdi.

Milli Takım'da aile ortamı olduğunu da sözlerine ekleyen İrfan, "Güzel bir aile ortamı var burada. Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

SERDAR GÜRLER: "HEDEFİMİZ GOL YEMEDEN 2 MAÇTA 6 PUAN ALMAK"

Uzun bir aranın ardından yeniden A Milli Takım kadrosuna dahil olan Serdar Gürler de mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Aradan 3 sene geçti. Milli takımda görev yapmak, burada emek vermek büyük bir onur ve gurur. Çok iyi oyuncularımız var kanatlarda. Türkiye ve Avrupa'da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da, beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım süre almak için. Son dönemde gol yemeden çok gol attığımız maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz ve ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana" dedi.

Başakşehir'de, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun her oyuncudan faydalandığından bahseden Serdar, "Buna rotasyon demeyelim de iyi oynayan isimleri oynatıyor hocamız. 13 maçın 10'unda oynadım ben. Herkes aynı seviyede olduğu için hocamız bir tercih yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama yorgunluk oluyor. Her 3 günde 1 maç oynamak, yolculuklar bizi yoruyor. Ama hocamız bizi buna hazırladı ve çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz" diye konuştu.

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarından gol yemeden 6 puanla ayrılmak istediklerini de söyleyen Serdar Gürler, son olarak çok mutlu olduğunu yineledi ve antrenmanın keyfini çıkarmak istediğini ifade etti.