Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.

Takvim'in haberine göre bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova ile masaya oturacak.

İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

2021 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.