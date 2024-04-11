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Spor

İrfan Can Kahveci: İlk yarı yumuşak kaldık

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can, ilk yarı yumuşak kaldıklarını ancak değişikliklerden sonra uyandıklarını söyledi.

11 Nisan 2024 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: İlk yarı yumuşak kaldık
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Turu geçeceklerine inandığını söyleyen İrfan Can, "Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik." dedi.

Sezonun gidişatını değerlendiren İrfan Can, "Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum!" sözlerini sarf etti.

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