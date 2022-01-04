İrfan Can Kahveci istedi, Mesut Özil kırmadı! Yılın sürprizi gerçekleşiyor

Akşam 4 Ocak 2022 Salı 12:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 13:15

İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in kulüp satın almak istemesinin ardından Çorum FK ile yıldız oyuncuyu bir araya getirdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grubu'nda mücadele eden Çorum FK ile Mesut Özil arasında ilk görüşme gerçekleşti.

"İRFAN CAN KAHVECİ TEŞVİK ETTİ"

Olayın bundan sonrasını Yalçın Akşam'a konuştu. Diyaloğu şöyle anlattı: "Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci, Çorum'ludur. Kendisi her zaman maddi manevi Çorum FK'ya destek veriyor. Bu konuda da Mesut'un kulübü alması için teşvik edip, destek veriyor. Biz Mesut Özil'le o zaman böyle bir görüşme yaptık. Ama 1.3 milyon Euro para istediğimiz konusu nereden çıktı bilmiyorum. Çünkü biz para konuşmadık. Kulübümüzün borcu yok. Mesut Özil'in kulübü satın alması Çorum FK açısından da yararlı olur. Bu nedenle kendisine her türlü yardımcı oluruz."

"SÜPER LİG AYARINDA TESİS VAR"

Şu an biz Süper Lig ayarında tesislere sahip bir kulübüz. 15 bin kişilik stadımız ve harika tesislerimiz, kulüp binamız var. Çok iyi de bir kadro kurduk. Kulüp anonim şirket olduğu için satışına engel bir durum yok. Kulüp hisselerine sahip olan başkanımız Fatih Özcan geçen hafta kızıp istifa etti. Kulübün sahibi kendisidir. Şu an İkinci Lig'de grubumuzda 6. sıradayız. 1. Lig'e yükselme ve play-off iddiamız devam ediyor. Mesut'un kulübümüzle ilgilenmesi, takımımızın tanıtımı açısından yararlı oldu."