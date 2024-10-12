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Spor

İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından konuştu.

12 Ekim 2024 Cumartesi 01:38 - Güncelleme:
İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi
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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"KADINLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

İrfan Can Kahveci, "Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı." sözleriyle konuşmasına başladı.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Kariyerinin en kolay gollerinden birini attığını söyleyen Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH YENİ BİR İLKİ DE BAŞARABİLİRİZ"

"Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise milli futbolcu, şu cevabı verdi;

"İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz."

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