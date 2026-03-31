  İrfan Can Kahveci: Türk milletini tanıyamadılar!
İrfan Can Kahveci: Türk milletini tanıyamadılar!

İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi takım oteline yapılan saldırının kendilerini etkilemediğini söyledi. Milli futbolcu, “Daha da motive olduk, hedefimiz Dünya Kupası” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 20:51 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR!"

Takım oteline yönelik saldırıya değinen İrfan Can Kahveci, yaşananların kendilerini etkilemediğini vurguladı. Milli futbolcu, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası hedeflerine de değinen Kahveci, takımın bu başarıyı elde edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

