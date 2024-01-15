İrfan Can Kahveci uçuşa geçti! Kariyer sezonunu geçiriyor

Süper Lig'de attığı 57 golle en skorer takım olan Fenerbahçe bu sezon rakiplerini tek tek devirerek şampiyonluk yoluna gümbür gümbür devam ediyordu. Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini Trabzonspor karşısında alan, gol atamadığı iki maçtan (Adana Demirspor-Galatasaray) da beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertli ekip, Gaziantep FK engelini zor da olsa geçti.

NEFES OLDU



Son maçında Konyaspor ağlarına 7 gol göndererek adeta şov yapan Kanarya, Gaziantep deplasmanında ise tek attı, 3 aldı. İlk yarı başladığı gibi golsüz biterken ikinci devrede İrfan Can Kahveci adeta Fenerbahçe'ye nefes oldu.

20 GOLE KATKI YAPTI



64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan milli oyuncu, 81'de sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Sebastian Szymanski'nin asistinde vurduğu kafayla fileleri sarstı ve skoru 1-0'a getirdi. Kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci 30. maçında 11 gol, 9 asiste ulaşarak tam 20 gole direkt katkı vermiş oldu. Öte yandan İrfan bu sezonki ikinci kafa golünü kaydetti. Daha önce Antalyaspor karşısında da sonradan oyuna girmiş ve kafayla fileleri havalandırmayı başarmıştı.