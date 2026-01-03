İSTANBUL 17°C / 11°C
İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada destek kampanyası başlattı. Takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü de Yandaş'a destek mesajları paylaştı.

Fenerbahçe taraftarları, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş için sosyal medyada "Mert Hakan Yandaş'a özgürlük" sloganıyla kampanya başlattı. Yandaş'ın takım arkadaşları İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü de tecrübeli oyuncu için paylaşım yaptı.

İrfan Can Kahveci, oğlu Can ve Mert Hakan Yandaş'ın olduğu fotoğrafı paylaşarak, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" notunu yazdı.

Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ile olan fotoğrafını paylaştı.

