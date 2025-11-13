Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GÜVENDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"Sabah 7'de mutfak dolu bir şekilde hizmet veriyor. Oradaki çalışanlarımız hizmet veriyor. Doktorlarımız, analistlerimiz... Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."

"POZİTİF BİR ATMOSFER VAR"

"İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik önce beş hafta burada kaldık."

"F.BAHÇE'NİN BİRÇOK MAÇINI TAKİP ETTİM"

"Bir kulüpten teklif aldığınızda biraz düşünmeniz gerekir. Yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerekir. Buraya gelmeden önce Devin Özek'i tanımıyordum, Fenerbahçe'nin birçok maçını takip ettim, taraftarıyla özel bir kulüptü."

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDERİM"

"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni Başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız. Her konuyu paylaşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için önemli."

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİLDİ"

"Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Takımın durumu iç açıcı değildi. Oyuncuların kendilerine olan güveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunların olması doğal."

İRFAN CAN VE CENK TOSUN

"İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Başkanımız bu konu hakkında her zaman açık konuşuyor zaten. Benim için gündemde olan bir konu değil."

"LİGDEKİ HER MAÇTAN ZEVK ALIYORUM"

"Derbileri ve milli maçları takip ediyordum. Almanya'da takım çalıştırıyorsanız Almanya'da Rusya'da çalıştırıyorsanız orayı takip edersiniz. İlk geldiğimizde Alanya ve Trabzon maçlarını oynadık çok güçlü takımlardı. Ligde oynanan her maçtan zevk alıyorum. Rakiplerimizin % 200'le oynadığını düşünüyorum ve buna hazır olmalısınız. Rakipler büyük kadrolara karşı büyük oynamak istiyorlar bu iyiye işaret."

G.SARAY DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

"Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal bir maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak."

"MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

"UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'le aynı hedeflere sahibiz. İyi oynuyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Geçiş sürecinde olduğumuz için Zagreb maçında sıkıntılar yaşadık. Zor bir fikstürümüz var ama maç maç bakacağız."