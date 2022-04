İrfan Can Kahveci'den Galatasaray derbisi açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna konuştu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin sözleri:

"HAZIRLIKLAR GÜZEL"

Hafta sonu oynanacak derbi maçının hazırlıklarını değerlendirerek sözlerine başlayan İrfan Can Kahveci, "Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız." dedi.

"SERİLER TAKIM İÇİN ÖNEMLİ"

Son 7 maçta yakalanan galibiyet serisine değinen milli futbolcu, "Maç kazandıktan sonra, o seriyi yakaladıktan sonra gerisi geliyor. Takım daha da moralleniyor, oyuncuların performansı da artıyor. Zaten galibiyetler peşi sıra geldiğinde takım, daha çok takım havasına girmiş oluyor. Daha güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Moraller yüksek olduğunda özgüven de artıyor. Taraftarımız da bu galibiyet serisinden sonra bizimle beraber ve onlardan aldığımız güçle herkesin özgüveni artmış durumda. Bu seriler tabii ki takım için çok önemli, inşallah serileri devam ettiririz." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN BİR ŞEY DİYEMEM"

Son dönemde artan taraftar desteğiyle birlikte takımdaki özgüvenin de yükseldiğine işaret eden İrfan Can, "Taraftarlarımız bazen sitemlerinde haklılar çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Bizden daha iyi, daha çok performans bekledikleri için haklılar, hiçbir zaman bir şey diyemem. Seriye başladığımız zaman onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar arkamızda durduğu sürece, yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz." dedi.

"TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Taraftarın kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek olduğu için bazen sitem edebiliyorlar, onlarında bu hakkı tabii ki. Çünkü büyük bir bonservis ödenerek alındım, yetenekli bir oyuncuyum, onların beklentisi çok yüksek benden. Tabii bu süreçte biraz şansızlıklar da yaşadım. Ama hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam ettim. Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum. Benim performansım artığı zaman hem onların yüzü hem de benim yüzüm gülüyor. Aynı şekilde özgüvenim de daha çok oluyor. Elimden geldiğince çok çalışıyorum. Her şeyime dikkat ediyorum; beslenmeme, uyku düzenime... Ayrıca ekstra çalışmalarıma da dikkat ediyorum, çünkü bu sakatlıklar benim için iyi oldu diyebilirim çünkü daha iyi yaşamayı, daha iyi çalışmayı, ne zaman ne yapabileceğimi öğrendim diyebilirim. Aslında hepsi bir tecrübe. Bundan sonraki süreçte de elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum ki benden beklentinin farkındayım. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

"POTANSİYELİM ŞU AN YÜZDE 50"

Potansiyelini tam anlamıyla yansıtamadığını ancak bu yönde çalıştığını ifade eden İrfan Can Kahveci, "Potansiyelimin şu anda %50'sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah %100'ümle, potansiyelimi daha öne çıkaracak şekilde devam ederim", derken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"DERBİ ÖZEL BİR MAÇ"

"Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık, oradan da güzel bir galibiyetle dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak."

"KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'a oranla kadro yapılanmasının çok daha üst seviyelerde olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız, bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz." sözlerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİNDEN"

Fenerbahçe-Galatasaray maçının dünyanın en büyük derbilerinden biri olduğunu belirten İrfan Can Kahveci, "Takım içinde de konuşmaya başladık. Aslında Kayseri maçından önce bile konuşulmaya başlandı. Ama tabii Kayseri maçına odaklanmıştık. Şimdi derbi konuşmalarına devam ediyoruz. Özellikle Mert'le bizim Galatasaray'la olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devre de beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri; Fenerbahçe-Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde." diye konuştu.

"HOCA İLE İLETİŞİM İYİ"

İrfan Can Kahveci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi için de konuşuruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. İnşallah böyle devam ederiz. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir insan. Her zaman nasıl daha iyi olabilirizi konuşuyoruz. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"ASİSTTEN DAHA ÇOK KEYİF ALIYORUM"

"Alanya ve Kayseri maçlarını farklı kazandık. Ligin ilk devresinde böyle farklı galibiyetlerimiz yoktu. Performanslar arttı, öz güven yerine geldi. İlk devrede de böyle skorlar bulabilirdik ama bazen düşüşler olabiliyor. Herkesin performansı arttı, özgüveni yerine geldi. Böyle skorları daha çok bulabileceğimizi düşünüyorum. Goller inşallah devam eder. Daha fazla da olabilirdi ama sakatlıklar, oynayamadığım maçlar oldu. Konya maçındaki golüm de güzeldi ama Kayseri maçındaki golüm bu sezonki gollerim içinde en güzeli diyebilirim. Golden çok asisten daha fazla keyif alıyorum. Daha çok asist ve gol atmayı deneyeceğim. Bunun için de çalışıyorum. İnşallah devamı gelir."

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

"Derbi tabii önemli ama bizim için her maç önemli. Bizim amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak tabii ki ve çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak."

"SUÇ ONDA DEĞİL"

"Kayserispor karşısındaki golümü hem eşime hem de inşallah doğacak çocuğuma armağan ettim. Kayseri'de küçük kardeşimiz topu vermedi. Aslında suç onda değil, onu o psikolojiye sokan insanlarda. Sonuçta ben sevincimi yapıp topu geri vereceğim ona. Kardeşimiz küçük olduğu için idrak edemiyor olabilir, suçu aslında onun etrafındaki insanlarda buluyorum. Sonrasında soyunma odasında arkadaşlarımla sevinci yaptık."

"SONUNA KADAR YANIMIZDA OLSUNLAR"

"Taraftarlarımızdan beklentim maç bitene kadar bize destek olsunlar. Sonuna kadar yanımızda olsunlar. Zaten öyle olduğunda bizi stadımızda yenecek takım yok. Diğer takımlarda oynarken de Şükrü Saracoğlu'na geldiğimde o büyülü havasını hissediyorum. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece o stattan kimse çıkamaz."

"DIŞARIDAN İZLEMEK DAHA HEYECANLI"

"Derbiyi aslında dışarıdan izlemek daha heyecanlı. İçindeyken tabii o heyecanı yaşayamıyorsun. Heyecanı yaşıyorsun ama daha az heyecanlı oluyorsun. Çünkü oynuyorsun ve senin kontrolün altında. Ama küçüklükten beri dışarıdan izlediğim için o derbiler izlerken daha heyecanlı oluyor."

"İNŞALLAH DERBİDE DE ATARIM"

"Kayseri maçında güzel bir gol attım inşallah derbide de atarım. Yapamadığım sevinci de belki bizim stat da yaparım. Maça bütün ailem gelecek."