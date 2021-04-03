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Spor

İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'e olay gönderme! Yalçın Ayhan...

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin'in maç öncesinde yaptığı '2 futbolcumuzu düğüne (İrfan Can Kahveci'nin düğünü), Covid'e verdik' sözleri sonrasında Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can'dan gönderme geldi. Milli yıldız, eski futbolcu ve takım arkadaşı Yalçın Ayhan'ın attığı bir tweet'i beğenerek Levent Şahin'e tepki gösterdi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 22:56 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'e gönderme yaptı. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçı öncesinde tecrübeli antrenör yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada eksik olan futbolcularını belirtirken "2 futbolcumuzu düğüne yani Covid'e verdik." sözlerini sarf etti. Bu düğün Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin düğünüydü.

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren sarı kırmızılı takım, 90 dakika sonunda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın sonlarına doğru Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve geçen sene futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Yalçın Ayhan, maç ile ilgili bir tweet attı.

Tweet'te "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü." ifadeleri yer alıyordu.

Galatasaray'ın da istediği ancak devre arasında Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Yalçın Ayhan'ın bu tweet'ini beğenerek, Levent Şahin'e göndermede bulundu.

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