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Spor

İrfan Can Kahveci'den Lüksemburg maçı açıklaması: Maçtan sonra çok üzüldük

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2022 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
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A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci, Faroe Adaları maçı öncesi görüşlerini aktardı.

Lüksemburg ile 3-3 biten maç için konuşan İrfan Can, "Maçtan sonra çok üzüldük. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra da hatalarımızı gördük ve ders çıkardık." dedi.

Faroe Adaları ile sentetik sahada oynayacakları hatırlatılan başarılı futbolcu, "Daha önce de sentetik çimlerde oynadık. Çok da bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Her türlü etkene hazırız. İnşallah çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

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