İrfan Can Kahveci'ye Fransız kancası! Teklif yolda

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi.

RENNES TAKİP EDİYOR

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi takımlarından Rennes izlemeye başladı.

OCAKTA TEKLİF YOLDA

Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

SEZON SONU İŞARET EDİLECEK

Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

2025'E KADAR KONTRATI VAR

Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.