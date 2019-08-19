İrfan Can’a büyük tepki
ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki Olympiakos maçından sonra, ligdeki Malatyaspor karşılaşmasında da kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci tepkileri üzerine çekti.
- Star Spor
Başakşehir’in Süper Lig’de 36 hafta sonra kırmızı kart görmesine neden olan İrfan Can ile Teknik Direktör Okan Buruk’un bir görüşme yaparak uyarıda bulunduğu öğrenildi. İrfan Can, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği’nde Ümit Milli Takımı’nda da birer kırmızı görmüştü.
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