İrfan Can’a büyük tepki

Başakşehir’in Süper Lig’de 36 hafta sonra kırmızı kart görmesine neden olan İrfan Can ile Teknik Direktör Okan Buruk’un bir görüşme yaparak uyarıda bulunduğu öğrenildi. İrfan Can, kariyerinde daha önce Gençlerbirliği’nde Ümit Milli Takımı’nda da birer kırmızı görmüştü.