İrfan Saraloğlu: Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi maçın önemini arttırdı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı antrenörler, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık." dedi.

Sözlerine devam eden Saraloğlu, "Maçın tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." açıklamasını yaptı.

İrfan Saraloğlu, Liverpool maçı için, "Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısının başında tarihçi yazar İlber Ortaylı ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen, tarihçiydi. Orhan Kaynak çok değerli bir futbolcuydu. Türk futbolunda antrenör ve futbolcu olarak uzun süre hizmet verdi. Allah rahmet eylesin, dostlarına, sevdiklerine sabırlar versin." diye konuştu.

Ligde 26. haftayı en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yedişer puan önünde kapattıklarını belirten tecrübeli antrenör, "Puan farkının artması bizi mutlu ediyor, kamçılıyor. Farkı korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir veya sekteye uğramayacaktır. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Saraloğlu, kalan 8 maçı da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu bizim felsefemizde yok." dedi.

Tüm futbolcuların performansından memnun olduklarını dile getiren Saraloğlu, "Oyuncularımızdan son derece memnunuz. Onlarla çalıştığımız için çok mutluyuz. Hepsi bir değer. Size göre birkaç maçta kötü oynadı veya eksik oynadı diye onlarla ilgili negatif bir düşüncemizin oluşması mümkün değil. Bizim oyuncularımız çok değerli, kaliteli, güçlü." şeklinde görüş belirtti.