İrfan Saraloğlu: Hocamız gerekli bilgi ve talimatları aktardı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Rams Başakşehir'i konuk edecek.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Saraloğlu "Öncelikle rahmete kavuşan iki değerli Türk insanı İlber Ortaylı ve Orhan Kaynak'ı anmak istiyorum.

Maça gelirsek, tüm maçlar önem taşıyor ligin sonuna doğru. Tüm maçlarımız önemli. Rakibimiz saygı duyduğumuz bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Son 12 haftada 9 galibiyet aldılar, formdalar. Biz kendi hesaplarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Oyuncularımız hazır. Hocamız gerekli bilgi ve talimatları aktardı." ifadelerini kullandı.