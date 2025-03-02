İrfan Saraloğlu: Okan Buruk kararı bizi üzdü

Galatasaray Yardımcı Antrenörü, İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK KARARI ÜZDÜ"

Okan Buruk'a verilen ceza hakkında konuşan Saraloğlu, "Hocamızın burada olmaması bizi üzdü, düşündürdü ve çelişkiye düşürdü. İlk defa bir teknik adama açıklamalarından ceza verildi. Açıklamalarında cezalık bir şey yoktu, Tahkim'den dönmemesi bizi bir kez daha üzdü. Üzüntüleri bir kenara bırakacağız." dedi.

"MAÇI KAZANMAK VE ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HAZIRIZ"

Takımın zorlu fikstür sürecini büyük ölçüde geride bıraktığını ve eksik oyuncuların da yakında takıma döneceğini vurgulayan Saraloğlu,"Takım hazır, birkaç eksiğimiz var ve yakın gelecekte onlar da dönecek. Zorlu bir fikstürümüz vardı, büyük bölümünü atlattık. Daha sağlıklı çalışarak, daha dinlenmiş bir şekilde maçlara çıkacağız. Maçı kazanmak ve şampiyon olmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

"ARKAYI SAĞLAM TUTMUŞLARDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

⁠Fall, Brekalo ve Ben Ouanes bugün sahada rakibinizde. Nasıl bir analiz yaparsınız? sorusuna cevap veren 62 yaşındaki antrenör "Arkayı sağlam tutmuşlardır diye düşünüyorum (Gülerek). Önde daha fazla oyuncu oynattıklarına göre. İyi takım, iyi futbol oynuyorlar. Saygı duyuyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.