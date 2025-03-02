İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2025 Pazar / 3 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrfan Saraloğlu: Okan Buruk kararı bizi üzdü
Spor

İrfan Saraloğlu: Okan Buruk kararı bizi üzdü

Galatasaray Yardımcı Antrenörü, İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 15:27 - Güncelleme:
İrfan Saraloğlu: Okan Buruk kararı bizi üzdü
ABONE OL

Galatasaray Yardımcı Antrenörü, İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK KARARI ÜZDÜ"

Okan Buruk'a verilen ceza hakkında konuşan Saraloğlu, "Hocamızın burada olmaması bizi üzdü, düşündürdü ve çelişkiye düşürdü. İlk defa bir teknik adama açıklamalarından ceza verildi. Açıklamalarında cezalık bir şey yoktu, Tahkim'den dönmemesi bizi bir kez daha üzdü. Üzüntüleri bir kenara bırakacağız." dedi.

"MAÇI KAZANMAK VE ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HAZIRIZ"

Takımın zorlu fikstür sürecini büyük ölçüde geride bıraktığını ve eksik oyuncuların da yakında takıma döneceğini vurgulayan Saraloğlu,"Takım hazır, birkaç eksiğimiz var ve yakın gelecekte onlar da dönecek. Zorlu bir fikstürümüz vardı, büyük bölümünü atlattık. Daha sağlıklı çalışarak, daha dinlenmiş bir şekilde maçlara çıkacağız. Maçı kazanmak ve şampiyon olmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

"ARKAYI SAĞLAM TUTMUŞLARDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

⁠Fall, Brekalo ve Ben Ouanes bugün sahada rakibinizde. Nasıl bir analiz yaparsınız? sorusuna cevap veren 62 yaşındaki antrenör "Arkayı sağlam tutmuşlardır diye düşünüyorum (Gülerek). Önde daha fazla oyuncu oynattıklarına göre. İyi takım, iyi futbol oynuyorlar. Saygı duyuyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.