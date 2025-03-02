İrfan Saraloğlu'ndan hakem tepkisi: Şüphe uyandırdı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, 3-3'lük Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Saraloğlu, "İkinci dakikada Yasin sarı kart gördü. 3-5 dakika sonrasında da ikinci sarı kartı görme olasılığı vardı, yüksek orandaydı. Garanti sarı karttı belki. Görse oyunun şekli değişecekti, ikinci sarıdan kırmızı. Bizde şüphe uyandıran bir davranış hakem tarafından." dedi.

Açıklamalarına devam eden İrfan Saraloğlu, "İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil." sözlerini sarf etti.

İrfan Saraloğlu, "Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı antrenör son olarak, "Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

BASIN TOPLANTISI

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Saraloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Hakem Cihan Aydın'ın ilk 10 dakikada Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'ı ikinci sarı karttan atması gerektiğini savunan Saraloğlu, "Atmosferi çok iyi olmayan, deplasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynadık. Hakem, ikinci dakikada Yasin'e sarı kart gösterdi. Ancak sonrasında ikinci sarı kartı vermekte imtina etti. Bize göre ikinci sarı karttan oyundan atılmalıydı. Eğer o kartı gösterseydi oyunun seyri değişecekti." dedi.

Saraloğlu, Mario Lemina'nın oyundan alınmasıyla ilgili eleştirildiklerini belirterek, "Maalesef yorumları ve eleştirileri duydum. Lemina'yı geçen hafta da korumaya çalıştık. Cuma günkü antrenmana çıkmadı. Dün kontrollü bir şekilde çalıştı. Ayağında kontrol edilmesi ve kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık. Defansif bir orta sahayı, skor 3-2 durumdayken oyundan almayız. Defansif özellikleri iyi olan stoper Cuesta'yı oyuna aldık. Fall'ın etkili olduğunu görünce Cuesta'nın stoper ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşünerek değiştirdik. Futbolda hatalar vardır. O hatalardan biri yaşandı. Bana göre çok net değil ama verilen bir penaltıyla 3-3 berabere bitti." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'a verilen cezayı eleştiren İrfan Saraloğlu, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Hocamız takımımızın başında olacak. Bu maçta takımın başında olmasını en çok isteyen kişilerden biri bendim. Kazansaydık 100. galibiyetimizi alacaktık. Gelecek hafta yine ona kısmet olacak. Bir teknik adamın böyle ceza almasını, takımından uzaklaştırılmasını bir spor adamı olarak esefle kınıyorum. Beyanla teknik adama maç cezası verildiği çok görülmüş şey değil. Takımdan onu uzaklaştırmak, takımın başında bulunmasını önlemek kötü bir örnek olarak tarihe geçecek. Hocamızı önümüzdeki hafta takımın başında görerek izleyecek. Oyun devam edecek. Şampiyon biz olacağız." diye konuştu.