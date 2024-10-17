İzlanda maçı ile alakalı konuşan milli futbolcu, "Açıkçası hala belimde ağrılar var diyebilirim. Zemin taş gibiydi. Sanki taşta oynuyormuşuz gibiydi, zorlu bir zemindi. Çok şükür ki sakatlık olmadan o maçı atlattık. Sonucu da güzel oldu. Bizim açımızdan zordu. İyi oyun oynadı, takım olarak çok iyiydik. Benim attığım golle 1-1'i bulduk ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Güzel bir sonuç aldık ve ben de bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

'BU GOLLERE İHTİYACIM DA VARDI'

Gol attıkça gol atma isteğinin arttığını dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Milli takıma gitmeden önce de hırsım vardı. Ve bu gollere ihtiyacım da vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Gol attıkça gol atma isteğim de artıyor diyebilirim. Samsun deplasmanı da zor ki oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun'a gol atarım" sözlerine yer verdi.

'ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ VAR'

Zor bir fikstüre gireceklerini belirten İrfan, "Zorlu bir fikstüre gireceğiz. Samsunspor ardından Manchester United gibi zor maçlar var. Ama kadro kalitemiz buna yeterli diyebilirim. Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Bazen kağıt üstünde kolay gördüğünüz maçlar zor olabiliyor, aynı şekilde zor gördükleriniz de bazen bir anda erkenden bitebiliyor. O yüzden biz her maça aynı konsantrasyonla çalışıp inşallah hepsinden üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

'ESKİ GENLERİMİZİ YAKALAMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Manchester United maçını değerlendiren İrfan Can Kahveci, "Önemli bir takım. Yanılmıyorsam önemli de bir oyuncusu kırmızı kart görmüştü. Biz kendi evimizde oynuyoruz. Kendi evimizde kazanmak için maça çıkacağız, bu Fenerbahçe'nin genlerinde vardır. Kaldı ki kendi evimizdeki her maça kazanmaya çıkıyoruz, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe, çok büyük kulüplere karşı burada galibiyetler aldı, Chelsea gibi. Bu eski genlerimizi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçek anlamda çok büyük bir kulüp. Bunu tekrardan göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

'İNŞALLAH ORADA BİR GOL DAHA ATARIM'

Karadağ ve İzlanya'ya karşı attığı goller sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisini tebrik ettiğini söyleyen İrfan, "Hoca gördü, tebrik etti ve 'Çok güzel goldü' dedi. Ben de teşekkür ettim. 'Bizim için de at' dedi, ben de 'İnşallah' dedim. Samsun'da inşallah golle başlarım. Samsun'un da Atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri vardı. İnşallah orada bir gol daha atarım" sözlerini kullandı.