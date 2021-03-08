08 Mart 2021 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 19:26

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan ve büyük bir skandala imza atan Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya verdiği cezayı açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Sebastian Constantin Coltescu, 2020/21 sezonu veya 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edilmiştir.

Sebastian Constantin Coltescu, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Yan hakem Octavian Sovre'ye kınama cezası verilmiştir.

Yan hakem Octavian Sovre, 30 Haziran 2021'e kadar UEFA Hakemlik Servisi'nin vereceği eğitim programına katılacaktır.

Başakşehir Antrenörü Pierre Achille Webo'ya sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verilmiştir."