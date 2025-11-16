İSTANBUL 18°C / 12°C
16 Kasım 2025 Pazar
Spor

İrlanda, play-off biletini son anda aldı! Troy Parrott'tan hat-trick

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nun son maçında İrlanda, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmayı Troy Parrott'ın hat-trick'iyle 3-2 kazanarak play-off biletini aldı.

16 Kasım 2025 Pazar 19:50
İrlanda, play-off biletini son anda aldı! Troy Parrott'tan hat-trick
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında Macaristan ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da ynanan karşılaşmayı İrlanda, 3-2'lik skorla kazandı.

İrlanda'ya play-off'a taşıyan golleri Troy Parrott, 15. dakikada penaltıdan olmak üzere 80. ve 90+6. dakikalarda kaydetti.

Macaristan'ın gollerini ise, 3. dakikada Daniel Lukacs ile 37. dakikada Barnabas Varga attı.

Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 90+3. dakikada oyundan çıktı.

Öte yandan Kasımpaşa forması giyen Macar savunmacı Atilla Szalai, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İrlanda, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Macaristan ise 8 puanda kalarak Dünya Kupası fırsatını tepti.

