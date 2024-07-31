İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1254
  • EURO
    35,8634
  • ALTIN
    2564.13
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyayı rekor dereceyle aldı
Spor

İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyayı rekor dereceyle aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde İrlandalı Daniel Wiffen, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyayı rekor dereceyle aldı
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta İrlandalı Daniel Wiffen, altın madalyaya uzandı.

İrlandalı yüzücü, 7 dakika 38 saniye 19 saliselik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 saliselik dereceyle kırılmıştı.

ABD'li Bobby Finke 7 dakika 38 sanile 75 saliselik dereceyle gümüş madalya kazanırken, İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri ise 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

Madalya kazanan üç yüzücünün de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekoru geçmesi dikkati çekti.

  • Daniel Wiffen
  • Olimpiyat rekoru
  • Altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.