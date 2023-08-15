İş Bankası'ndan MKE Ankaragücü'ne dev destek

MKE Ankaragücü, İş Bankası ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Faruk Koca, İş Bankası Ankara 1. Satış Bölge Müdürü Hüseyin Aslan ve Şube Müdürü Selçuk Arzik katıldı.

"NE KADAR ALIŞVERİŞ O KADAR ANKARAGÜCÜ'NE KATKI DEMEK"



MKE Ankaragücü camiasından gelen talepler doğrultusunda günlük hayatta kullanılan kredi kart sisteminin Ankaragücü logosu ile kullanma beklentisini İş Bankası ile imzalanan anlaşma ile gerçekleştirdiklerini dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, "Türkiye'nin en önemli bankalarından olan İş Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde son aşamaya geldik. Camianın beklediği Ankaragücü armalı İş Bankası kredi kartının kullanımı resmen başlamış olacak. Camiamızdan beklediğimiz bütün alışverişlerini Ankaragücü logosu ile çıkarılan İş Bankası kredi kartı ile yaparlarsa aynı zamanda bu harcama Ankaragücü'ne dönüş olacaktır. Ne kadar alışveriş o kadar Ankaragücü'ne katkı demek" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü ile İş Bankası arasında imzalaman anlaşma ile taraftarların harcamalarıyla taraftarların takımlarına destek olabileceğini belirten İş Bankası Ankara 1. Satış Bölge Müdürü Aslan, "Türkiye'nin bankası İş Bankası ile Ankara köklü kulübü ve Cumhuriyet'in gücü MKE Ankaragücü'nün taraftarlarına özel 'Maksimum Ankaragücü Kartı'nın imza töreni ve lansman çalışması için bugün burada diğer burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ankaragücü taraftarlarına özel olarak sunulan tasarımı günde özel olarak hazırlanan Maksimum Ankaragücü kart ile taraftarlar alışverişlerini hem takımlarına destek oluyor hem de Maksimum dünyası akaryakıttan seyahate kadar birçok sektörde sunduğu fırsat ve ayrıcalıklardan yararlanabileceklerdir" diye konuştu.