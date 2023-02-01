İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8117
  • EURO
    20,4823
  • ALTIN
    1165.48
  • BIST100
    4892.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Isaac Cofie, Sivasspor'da 100. maçına çıktı
Spor

Isaac Cofie, Sivasspor'da 100. maçına çıktı

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak 'dalya' heyecanı yaşadı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
Isaac Cofie, Sivasspor'da 100. maçına çıktı
ABONE OL

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.

31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.