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Spor

Isaac Cofie: Yarın zor bir maç oynayacağız

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Isaac Cofie, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Isaac Cofie: Yarın zor bir maç oynayacağız
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Isaac Cofie, "Hiçbir şeyden korkmuyorum. İyi oynayacağız ve inşallah kazanacağız" dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak. Bu maç öncesi kırmızı-beyazlıların 31 yaşındaki Ganalı oyuncusu Isaac Cofie, Artemio Franchi Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cofie, maçın önemine değinerek, "Bizim için yarın önemli bir maç olacak. İyi oynayacağımıza eminim. Ben İtalya'ya karşı oynadım ve hatta bir de gol attım ama yine de bu maç çok kritik. Hiçbir şeyden korkmuyorum. İyi oynayacağız ve inşallah kazanacağız. Bizim dururumuz iyi ancak son maçımız da yenildik. Fiorentina'nın çok kaliteli oyuncuları da var. Yarın zor bir maç oynayacağız. Türk futbolu ile İtalya futbolu farklı ama biz yarın yüzde yüz oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu.

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